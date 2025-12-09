79-летний Сильвестр Сталлоне напугал появлением на публике с тростью и обеспокоил состоянием его здоровья

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Популярный американский актер Сильвестр Сталлоне озадачил появлением на публике с тростью в руке.

Звезда Голливуда побывал на "красной дорожке" церемонии награждения премии Центра Кеннеди, где ему вручили медаль. Однако поклонников знаменитости напугала одна деталь. 79-летний артист прибыл на торжественное мероприятие с тростью в руке, на которую он опирался, пишет Radar Online.

Как оказалось, у Сельвестра Сталлоне есть проблемы со здоровьем. Дело в том, что съемки в боевиках, где он самостоятельно выполнял немало трюков, сказались на его теле. Многочисленные травмы, которые он получил в прошлом, дают о себе знать сейчас.

Сильвестр Сталлоне признался, что уже перенес восемь операций на спине. Впереди актера ждет еще одно хирургическое вмешательство.

Отметим, Сильвестр Сталлоне и ранее не скрывал, что съемки в боевиках не прошли бесследно для его здоровья. По словам актера, он никогда не оправится от многочисленных травм. К слову, у артиста в шее установлена металлическая пластина, а также он перенес операцию по сращиванию позвоночника.

