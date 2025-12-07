79-летняя Шер готова к браку с младшим на 40 лет возлюбленным: инсайдер сделал неожиданное заявление

Шер и Александр Эдвардс / © Associated Press

Реклама

Легендарная американская певица Шер, которая не скрывает от публики романа с младшим на 40 лет бойфрендом Александром Эдвардсом, собирается выйти замуж.

По крайней мере о таких планах исполнительницы говорят инсайдеры. Издание Daily Mail пишет, что источник рассекретил намерения Шер пойти под венец уже в мае следующего года. И для такого особенного дня она якобы выбрала день своего рождения, когда ей исполнится 80 лет.

«Она твердо решила идти с ним к алтарю где-то около даты своего знаменательного дня рождения в мае», — говорится в заявлении близкого окружения.

Реклама

Шер и Александр Эдвардс / © Associated Press

К слову, инсайдер также признался, что на весомую разницу в возрасте Шер «наплевать» и она абсолютно готова в третий раз «выйти замуж»: «Шер не переживает о разнице в возрасте, и они оба готовы посвятить себя друг другу».

Однако такую новость пока парочка не комментировала. В свою очередь, издание The Mirror, которое якобы получило эксклюзив от инсайдера, удалило статью из Сети.

Отметим, певица в отношениях с избранником уже три года. Они познакомились в 2022 году на Парижской неделе моды, и уже в мае 2023 года стало известно об их разрыве. Но все же звезды возобновили роман.

Напомним, недавно певица Кэти Перри официально подтвердила отношения с Джастином Трюдо во время совместной поездки в Японию. Она показала романтические фото с бывшим премьер-министром Канады.