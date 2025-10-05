79-летняя звезда "Оно" шокировал своим видом и последствиями перенесенного инсульта: "Не могу ходить"

Тим Карри / © Associated Press

Британский актер Тим Карри, известный по культовым ролям в фильмах "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Оно" и "Один дома-2", рассказал о жизни после инсульта, который произошел еще в 2012 году.

Так, актер в конце сентября посетил празднование 50-летия легендарного мюзикла "Шоу ужасов Рокки Хоррора". 79-летний Тим появился на сцене Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе в кресле колесном. Зрители встретили его стоя, аплодируя в восторге от того, что актер несмотря на все продолжает оставаться с публикой. В свою очередь звезда сообщил, что его состояние становится все хуже.

"Я до сих пор не могу ходить, поэтому сижу в этом глупом кресле колесном. Это очень ограничивает меня. Я не буду петь и не буду танцевать в ближайшее время, потому что до сих пор имею серьезные проблемы с левой ногой", — признался Карри, сохраняя свой фирменный юмор, пишет The Hollywood Reporter.

Тим Карри в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе / © Getty Images

Актер вспомнил, что инсульт, после которого он стал прикованным к креслу колесного, случился неожиданно — во время массажа. Карри говорит, что не сразу понял, что произошло, пока массажистка не заподозрила неладное и не вызвала "скорую". Именно ее бдительность, по словам звезды, спасла ему жизнь в 2012 году. Но несмотря на сложности с передвижением, Карри не отказывается от публичных выступлений и сохраняет железный оптимизм. На юбилейном мероприятии он поблагодарил зрителей и своих коллег, которые также пришли разделить этот вечер.

"Для меня большая честь быть здесь. Невероятно, что наш фильм живет уже полвека", — сказал актер со сцены.

К слову, после инсульта Тим Карри сосредоточился на работе вне камеры — он дарит голос персонажам мультфильмов и видеоигр, продолжая творить.