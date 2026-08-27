8-летний сын Анны Кошмал рассказал, что мама любит, чего боится и на что тратит деньги

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

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Украинская актриса Анна Кошмал вместе со своим 8-летним сыном Михаилом сняла забавное видео, в котором мальчик рассказал, как хорошо он знает свою маму, какие у неё привычки, страхи и кулинарные способности.

Михаил отвечал на вопросы о своей знаменитой маме, не задумываясь. Он вспомнил её любимое блюдо. Рассказал, чем Анна занимается в свободное время. Также мальчик назвал профессию, которую она могла бы выбрать вместо актёрской карьеры. Не обошлось и без забавных признаний о маминых привычках. А некоторые ответы оказались на удивление честными.

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Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

По словам Михаила, больше всего Анна Кошмал любит борщ. А когда не работает, старается больше путешествовать и гулять. Интересно, что в другой жизни актриса, по мнению её сына, могла бы стать палеонтологом — правда, здесь на семью, похоже, повлиял просмотр сериала «Друзья».

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Мальчик также оценил кулинарные способности мамы. Среди блюд, которые у неё получаются лучше всего, он назвал борщ, плов и гречку с поджаркой.

Впрочем, без небольших «разоблачений» не обошлось. Михаил рассказал, на что мама чаще всего тратит деньги, и его ответ прозвучал довольно категорично:

«На ту одежду, которая у неё уже есть», — шутит Михаил.

Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Сын Кошмала также рассказал, какие слова он чаще всего слышит от мамы. По его словам, это «блин» и «люблю», а иногда Анна объединяет их в одну фразу: «блин, люблю».

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Не менее неожиданным стало признание о самом большом страхе мамы. Оказалось, что актриса совсем не в восторге от прыгунов. Михаил даже вспомнил конкретный случай, когда насекомое появилось в их доме.

«Потому что, когда у нас там был прыгунчик, папа его выводил, потому что ты так испугалась», — смеётся малыш.

Но самая забавная часть видео касалась вовсе не страхов или покупок. Михаил раскрыл свой собственный способ убедить маму купить то, что ему хочется.

«Достаточно сказать, что ты её любишь, и она купит. Я по-настоящему люблю маму, но бывает, что немного манипулирую», — признался мальчик.

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Анна Кошмал с сыном / © instagram.com/smorkovkina

Похоже, 8-летний Михаил прекрасно знает слабые места своей мамы — и не стесняется в шутку ими пользоваться. А Анна Кошмал, судя по весёлому видео, относится к детской откровенности с юмором.

Напомним, недавно Анна Кошмал с детьми заболела после возвращения с отдыха за границей и рассказала об их симптомах.

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