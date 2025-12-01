8-летний сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова снялся в фильме и удивил, кем хочет работать

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © instagram.com/kosadcha

Сын украинской ведущей Екатерины Осадчей и продюсера и актера Юрия Горбунова снялся в фильме.

8-летний Иван не только охотно посещает с родителями светские мероприятия, но и постепенно приобщается к их работе. Как рассекретил Юрий Горбунов на проекте "Ранок у великому місті", их с Екатериной Осадчей сын уже развивает актерскую карьеру и снимается в фильмах. Правда, обучение в школе пока для Ивана на первом месте.

"Он у нас в некоторых фильмах снимается. Но школа у нас в приоритете", - говорит Юрий Горбунов.



Сам Иван тоже немного поделился своими увлечениями. Оказывается, мальчик хочет пойти по стопам звездного отца и в будущем стать актером. Сын Осадчей и Горбунова признается, что ему очень нравится работать на съемочной площадке.

"Хочу быть актером! Буду как папа. Больше всего мне нравится сниматься", - делится Иван.

Напомним, тем временем Екатерина Осадчая является ведущей, хотя она также развивала и модельную карьеру. Недавно знаменитость рассекретила свои самые большие провалы в моделинге.