8-летний сын Маши Ефросининой серьезно травмировался и попал в больницу

Ведущая рассказала, что случилось с мальчиком.
Телеведущая Маша Ефросинина поделилась, что ее 8-летний сын серьезно травмировался.
Как рассказала в своем Instagram знаменитость, это случилось на Пасху. Сын ведущей Саша получил ожог. Травма оказалась серьезной, что Маше пришлось обратиться за помощью к врачам и отвезти мальчика в травмпункт.
"Ты встречаешь Пасху в травмпункте с сыном, у которого сильный ожог, а в тот момент подруги привозят тебе пасхальные куличи, подписчики находят специалистов по ожогам", — поделилась ведущая.
Впоследствии Ефросинина опубликовала в Instagram-stories фото, где показала 8-летнего сына с перебинтованной ногой.
"Саша просил всем передать благодарность за такое количество пожеланий выздоровления", — написала ведущая
Напомним, сын Маши Ефросининой только недавно приехал в Киев и наконец-то встретился с папой Тимуром Хромаевым. Ведущая ранее рассказывала, какая была реакция у Саши, когда он впервые за долгое время увидел отца.
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