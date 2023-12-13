8-летний сын MONATIK впервые дал интервью и рассказал, что ему принес святой Николай

Старший сын исполнителя MONATIK и его жены Ирины Монатик, 8-летний Даниил впервые дал короткое интервью.

Сделал это мальчик на презентации книги для детей своего отца "Книга мрій", которая недавно прошла в Киеве.

Как признался Дмитрий Монатик, его сыновья уже определились, кем хотят быть, когда вырастут. Так, старший Даниил увлекается футболом и хочет играть за сборную Украины. А вот младший Платон мечтает стать мультипликатором:

"Даня, старший, он мечтает быть футболистом, играть за сборную Украины. Платошка, младший, он хочет быть мультипликатором. Мне это тоже импонирует", – сказал Монатик "Утром в большом городе".

Сыновья MONATIK Даниил и Платон

В свою очередь Даниил подтвердил, что любит футбол и рассказал, как у него появился этот восторг. Также мальчик признался, что его любимый футболист – Мбаппе:

"Я его очень люблю. Еще давно я его любил. Потому что я играл в футбол много. Такой, смотрю, смотрю и это мой любимый футболист. Я увидел, как он забивает", – рассказал 8-летний Даниил.

Сын Дмитрия Монатика Даниил рассказал о любимом футболисте Мбаппе

Тем временем Монатик поделился, что его дети заказали у святого Николая:

"Платон очень хотел, он не смотрит мультик "Симпсоны", но ему очень нравятся персонажи. Он хотел Клоуна Трасти, но такого невозможно найти. Мы объяснили, что Николай немного задержит. Даня, он хочет у нас быть футболистом, он очень хотел форму. Его любимый сегодня футболист Мбаппе. Мы ее едва нашли, но нашли", – признался звездный отец.

Сын MONATIK Даниил

Напомним, недавно Дмитрий Монатик поделился, что они с женой мечтают о третьем ребенке. Супруги хотят дочь. Впрочем, признался артист, если родится мальчик, они будут тоже очень рады.

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