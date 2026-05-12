8-летний сын Яны Глущенко признался, какого мужчину хочет видеть рядом с мамой: "Ну, качок"

Сын украинской актрисы и юмористки Яны Глущенко после развода родителей растрогал признанием о будущем муже мамы и честно описал, каким видит идеального отчима.

Восьмилетний Тамерлан неожиданно стал главным героем нового интервью артистки. Во время разговора мальчик без колебаний заговорил о личной жизни мамы. Сначала он пожелал ей не только желанный автомобиль, но и новые отношения. Откровенные слова сына изрядно развеселили ведущую. А дальше Тамерлан уже подробно взялся описывать мужчину, которого хотел бы видеть рядом с мамой. Его ответ получился на удивление конкретным.

«Чтобы у нее был мужчина», — заявил сын актрисы в интервью шоу «Топовые звезды».

После этого мальчика попросили уточнить, каким именно должен быть будущий избранник артистки. Тамерлан сразу отметил, что прежде всего мужчина должен быть сильным. Когда же ведущая переспросила, идет ли речь о боксере, парень с улыбкой ответил, что скорее имеет в виду «утка». Более того, сын звезды даже описал внешность потенциального отчима — без бороды, с темными волосами и голубыми глазами. Впрочем, главной чертой он все же назвал любовь к маме.

«Самое главное — это сильный… Ну, утка», — забавно объяснил Тамерлан.

Отметим, о разводе Яны Глущенко и Олега Збаращука стало известно в прошлом году. Пара прожила вместе девять лет и воспитывает сына Тамерлана. По словам артистки, разрыв прошел без скандалов и измен — бывшие супруги приняли это решение совместно и сохранили теплые отношения ради ребенка.

