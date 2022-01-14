8-летняя дочь Камалии ошеломила исполнением песни на английском: "Будущая суперзвезда"

Мирабелла удивила пользователей своим талантом.

У известной украинской певицы Камалии и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, растут талантливые дочери-двойняшки.

И, похоже, 8-летняя Мирабелла хочет идти по стопам звездной мамочки. Девочка устроила дома мини-концерт под елкой и исполнила хит Tiësto – The Business. Видео пения дочери Камалия опубликовала на своей странице в Instagram.

Гордая Камалия написала, что Мирабелла – будущая суперзвезда.

Оценили пение девочки и поклонники артистки:

Браво, Мирабелло

Какая молодчинка

Прекрасное исполнение

Талантливый ребенок

Супер! Это просто бомба

Читайте также: