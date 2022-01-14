8-летняя дочь Камалии ошеломила исполнением песни на английском: "Будущая суперзвезда"

Мирабелла удивила пользователей своим талантом.
У известной украинской певицы Камалии и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, растут талантливые дочери-двойняшки.
И, похоже, 8-летняя Мирабелла хочет идти по стопам звездной мамочки. Девочка устроила дома мини-концерт под елкой и исполнила хит Tiësto – The Business. Видео пения дочери Камалия опубликовала на своей странице в Instagram.
Гордая Камалия написала, что Мирабелла – будущая суперзвезда.
Оценили пение девочки и поклонники артистки:
- Браво, Мирабелло
- Какая молодчинка
- Прекрасное исполнение
- Талантливый ребенок
- Супер! Это просто бомба
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