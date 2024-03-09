8-летняя дочь Тони Матвиенко трогательно спела с папой Арсеном Мирзояном на сцене – видео

Дочь украинской певицы Тони Матвиенко 8-летняя Нина растрогала своим выступлением на сцене вместе с папой, певцом Арсеном Мирзояном.

Так, Тоня показала, как они с мужем и их дочерью в машине направляются на концертную площадку. Вся семья собралась поддержать Мирзояна. К слову, уже во время выступления певица вышла к возлюбленному на сцену, ведь он посвятил ей одну из песен.

Тоня Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с мужем

А вскоре Арсен уже предстает на сцене вместе с 8-летней дочкой на руках. Нина вместе с папой трогательно исполнила его композицию "Сніговик" и время от времени подпевала, хоть местами стеснялась зрителей. Соответсвующим видео поделился сам Арсен в фотоблоге.

Арсен Мирзоян спел на сцене с 8-летней дочерью Ниной

Также Тоня сделала забавное фото Нины с товарищем Арсена. На изображении девочка сидит у него на шее за кулисами концерта. А на следующий день Матвиенко сняла дочь уже на другом концерте и показала, как она заметно подросла.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно телеведущая Василиса Фролова показала своего трехлетнего сына и как в Дубае отпраздновала его день рождения.

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