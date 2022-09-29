8-летняя украинка довела до слез судей "Испания ищет таланты": "Я буду танцевать для всех украинских детей"

8-летняя украинка Злата Хоменко приняла участие в кастинге на шоу "Испания ищет таланты", и довела судей до слез.

Девочка из Украины, 8-летняя Злата Хоменко, прошла кастинг на шоу "Got Talent España" ("Испания ищет таланты"). Злата пришла на шоу в сопровождении мамы и тренера по танцам Хосе Антонио Чека. Он поделился, что Злата с мамой – украинские переселенцы, а девочка попала в его балетную школу по рекомендациям.

Прежде чем показать свой номер, Злата рассказала, что она украинка, а свой танец посвящает всем украинским детям:

"Я буду танцевать для всех украинских детей. Я посвящаю свой танец Украине", — сказала Злата со сцены, едва сдерживая слезы. Эта речь очень растрогала членов жюри.

После этого 8-летняя украинка исполнила танец балета "Гаянэ". Злата поблагодарила проект за возможность принять в нем участие, а также попросила Испанию поддержать Украину:

"Благодарю всех за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится, и я вернусь. Я очень надеюсь, что вы поможете Украине. Потому что это очень важно для меня. Я скучаю по всем своим друзьям, которые там остались. И, надеюсь, что мы с ними скоро встретимся", — сказала девочка, едва сдерживая слезы.

В свою очередь, судьи высоко оценили выступление девочки. А одна из членов жюри, певица Эдурне, не сдержала эмоций и от слов маленькой украинки разрыдалась, после этого она нажала "золотую кнопку", таким образом выведя девочку в полуфинал проекта.

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