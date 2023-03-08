8 марта в Украине: звезды рассказали о своем отношении к празднику

Каждый год 8 марта в мире празднуют Международный день женщин. Этот праздник был введен, чтобы отстаивать правда женщин.

В Украине этот день считается государственным и его празднуют. Впрочем, 8 марта сводится к подаркам и цветам, а не к борьбе за права женщин с ходами и демонстрациями, и многие это связывают с Советским Союзом. В этом году в стране возникли дискуссии.

Одни предлагают прекратить праздновать Международный день женщин 8 марта, а выбрать другую дату, другие убеждены, что праздник надо оставить, ведь он вообще не связан с СССР.

Украинские знаменитости в своих поздравлениях с Международным днем женщин поделились мыслями по этому поводу. Некоторые считают, что 8 марта нужно оставить, некоторые предлагают выбрать другую дату, а некоторые вообще убеждены, что для уважения прав женщин не нужен особый день, ведь это нужно делать постоянно.

Екатерина Осадчая

Ведущая считает, что если нужен день в календаре, чтобы женщинам уделяли больше внимания, то он обязательно должен быть. Впрочем, если не устраивает 8 марта, то, по мнению Осадчей, можно выбрать другую дату и сделать ее праздничной.

"Сейчас мнения разошлись, обращать ли внимание на этот день, но мое мнение, что если женщины получат немного больше внимания и для этого нужен день, то пусть он будет, но можно выбрать другую дату в календаре, но пока так как есть", — поделилась Екатерина.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая также вспомнила, как работала в Париже. Там 8 марта не был выходным днем, однако женщин поздравляли цветами и организовывали им своеобразный праздник.

"Не знаю, как сейчас, но я помню, как в нашем модельном агентстве в Париже девушкам дарили цветы в этот день, он не был выходным, но был таким праздником внимания к женщинам, что нам было тогда приятно", — вспомнила ведущая.

Тарас Цымбалюк

Актер отметил, что для него все равно, будет ли 8 марта праздником женщин, выберут ли другой день или его вообще не будет. По мнению знаменитости, независимо от даты в календаре, мужчины должны уделять внимание женщине каждый день.

"Можно отменять восьмое марта… можно переносить этот праздник… Но каждая женщина – это украшение человечества, и это нужно помнить каждый день. Берегите своих женщин! Именно они делают нас настоящими мужчинами!" – отметил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк со своей девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наталья Могилевская

Исполнительница против того, чтобы отменяли праздник 8 марта. Артистка хочет, чтобы этот день остался праздничным в календаре. Так что, пока его не отменили, знаменитость предлагает отпраздновать.

"Все-таки мне очень бы хотелось, чтобы у женщин был праздник. И пока эту дату не изменили, я предлагаю ее сегодня отпраздновать. Нежные мои и прекрасные. Будем счастливы, несмотря ни на что, и пусть ничто не остановит нас рожать героев!" – подчеркнула Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Злата Огневич

Певица поздравила поклонниц с праздником. Впрочем, знаменитость в своем пожелании обратила внимание на то, что женщины должны уважать себя и помнить, как они действительно сильны, не только 8 марта, но и в любой другой день в календаре.

"Да, мы можем себе купить цветы и держать за руку. Мы можем вести успешный бизнес и править страной. Мы можем быть нежными и сильными, вдохновлять и вести за собой! Мы строптивы, сексуальны, чувственные, стальные, хрупкие, веселые, столь разные, но объединены в одну женскую силу. Мы можем все! С праздником весны, девушки! Это же не один день, понимаете? Это такое состояние души. Всем его желаю чувствовать постоянно! пришло время уделить больше внимания себе, своим потребностям, услышать и ощутить внутренний голос", — отметила Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Настя Каменских

Артистка убеждена, что ценить женщин и уделять им внимание нужно не только 8 марта, но и в любой другой день.

"Женщины… сколько силы, стойкости и решительности наполняет каждую. Но в один момент это сменяется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным обаянием. к лучшему, в кроссовках или на каблуке. Мы разные...но прекрасны в любых своих проявлениях. Я искренне желаю, чтобы мир научился это ценить. Без чрезмерных ожиданий и завышенных требований. Просто ценить женщин не важно где и не важно когда, принимать их выбор и уважать позицию, какой бы она ни была. Потому что абсолютно каждый имеет на это право", — подчеркнула певица.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева

Исполнительница обращает внимание, что 8 марта – это не праздник цветов и подарков, а напоминание о борьбе за права женщин.

"Женщины по всему миру продолжают отстаивать себя и бороться за равенство. Каждый день мы, женщины, доказываем, какие мы крутые и что нам все по силам!" – подчеркнула артистка.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Слава Демин

Ведущий подчеркнул, что учит своего сына радовать женщин не только по праздникам. А что касается празднований 8 марта, то Демин убежден, что стоит таки оставить этот день праздничным.

Как я отношусь к 8 марта? Я учу сына, что девушкам нужно говорить комплименты и дарить цветы не только 8 марта или день рождения. Это можно делать в любой день года. Вы ведь, девушки, прекрасны! Насчет праздника! Прочитал, что 8 марта отмечается во многих европейских странах. Да и опрос в "Дії" показал, что большинство украинцев поддерживают этот праздник. Поэтому не ссоримся, а обнимаем друг друга и целуем девушек", — отметил ведущий.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Тем временем мужчины-артисты охотно поздравляют своих вторых половинок с праздником. Рэпер Потап, ведущий Андрей Бедняков, шоумен Юрий Горбунов, певец Сергей Бабкин, юморист Сергей Середа говорят своим женам теплые слова с поздравлениями.

Отметим, 8 марта принято привлекать внимание к правам женщин, в частности, к таким вопросам, как гендерное равенство, репродуктивные права, сексизм и насилие. История этого праздника началась еще с 1850-х годов, когда в США текстильницы вышли на протесты и требовали равных с мужчинами условий труда. Правда, тогда это не принесло результатов. 8 марта 1908 года в США состоялась демонстрация, на которой также обращали внимание на права женщин. Женщины требовали тогда право голоса, выступали против тяжелых условий труда и трудовой эксплуатации детей.

Акции протеста были столь масштабными, что в Америке объявили 28 февраля первым Международным днем женщин.

Уже в 1910 году в Копенгагене прошла Международная конференция женщин. Там немецкая журналистка и социалистка Клара Цеткин предложила праздновать Международный женский день и ввести его 8 марта. Идея праздника – напоминать о правах женщин.

В Украине тоже начали праздновать Международный день женщин. Правда, тогда страна входила в состав Советского Союза. Сначала 8 марта тоже боролись за права женщин. Впрочем, постепенно в СССР это начали возводить на второй план. Праздник превратили в день женственности, красоты и весны.

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