8-месячная дочь Романа Сасанчина посреди ночи попала в больницу

Маленькую дочь украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина забрали каретой "скорой" помощи.
8-месячная дочь исполнителя Романа Сасанчина заболела.
Об этом сообщила в Instagram-stories жена певца – Иванна. Девушка поделилась, что в полночь их с Элизабет на карете "скорой" помощи отвезли в больницу. В общем, что именно произошло с дочерью супругов, пока неизвестно. Впрочем, Иванна показала, что девочке ставили капельницы.
"Какая она храбрая и терпеливая", — поделилась жена Сасанчина.
Иванна также рассказала, что всю ночь с дочерью не спала, ведь у Элизабет была истерика.
"Я не спала вообще! Элиза заснула в 06:00, проснулась в 06:20. Она боится, когда плачут дети, как слышит плач – сразу делает истерику. Поэтому у нас всю ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу", – поделилась Иванна.
Напомним, папа жены Романа Сасанчина сейчас тоже находится в больнице. Он находится в реабилитации. К слову, весной мужчина получил тяжелое ранение в бою с русскими оккупантами.
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