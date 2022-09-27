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8-месячная дочь Романа Сасанчина посреди ночи попала в больницу

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8-месячная дочь Романа Сасанчина посреди ночи попала в больницу

Роман Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Маленькую дочь украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина забрали каретой "скорой" помощи.

8-месячная дочь исполнителя Романа Сасанчина заболела.

Об этом сообщила в Instagram-stories жена певца – Иванна. Девушка поделилась, что в полночь их с Элизабет на карете "скорой" помощи отвезли в больницу. В общем, что именно произошло с дочерью супругов, пока неизвестно. Впрочем, Иванна показала, что девочке ставили капельницы.

Жена Романа Сасанчина с дочерью / © instagram.com/annavi_i
Жена Романа Сасанчина с дочерью / Фото: instagram.com/annavi_i

"Какая она храбрая и терпеливая", — поделилась жена Сасанчина.

Дочь Романа Сасанчина в больнице / © instagram.com/annavi_i
Дочь Романа Сасанчина в больнице / Фото: instagram.com/annavi_i

Иванна также рассказала, что всю ночь с дочерью не спала, ведь у Элизабет была истерика.

"Я не спала вообще! Элиза заснула в 06:00, проснулась в 06:20. Она боится, когда плачут дети, как слышит плач – сразу делает истерику. Поэтому у нас всю ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу", – поделилась Иванна.

Жена Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_i
Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Напомним, папа жены Романа Сасанчина сейчас тоже находится в больнице. Он находится в реабилитации. К слову, весной мужчина получил тяжелое ранение в бою с русскими оккупантами.

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