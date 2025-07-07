80-летний Майкл Дуглас объявил о завершении актерской карьеры и назвал причину

Майкл Дуглас / © Associated Press

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Известный голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас объявил о завершении актерской карьеры.

Знаменитость почти 60 лет своей жизни посвятил съемочной площадке. Однако с 2022 года он не появляется в картинах. На кинофестивале в Карловых Варах 80-летний Майкл Дуглас признался, что для него пришло время остановиться, пишет Variety. По словам актера, он не хочет быть одним из тех, кто встретит свой конец на съемочной площадке.

"Я целенаправленно не работал с 2022 года, потому что понял, что должен остановиться. Я достаточно упорно работал почти 60 лет и не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке", - признается артист.

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Майкл Дуглас / © Associated Press

Правда, есть одно условие, при котором Майкл Дуглас таки вернется на съемочную площадку. Артист говорит, если попадется какая-то особенная роль, то он воплотит ее на экранах. Однако звезда Голливуда сомневается, что это возможно.

"У меня нет никаких настоящих намерений возвращаться. Я говорю, что не ушел на пенсию, потому что если бы случилось что-то особенное, я бы вернулся, но в противном случае - нет", - заверил артист.

Отметим, Майкл Дуглас в профессии с 1966 года. Наибольшую известность артисту принесли такие фильмы, как "Роман с камнем", "Уолл-стрит" и "Основной инстинкт". Звезда Голливуда является обладателем двух премий "Оскар". Первую статуэтку Майкл Дуглас получил за продюсирование фильма "Пролетая над гнездом кукушки", а вторую - за ленту "Уолл-стрит" в номинации "Лучшая мужская роль".

Напомним, недавно стало известно, что голливудский актер Том Круз получит свой первый "Оскар". Уже известно, за что именно наградят знаменитость.

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