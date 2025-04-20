80-летний Майкл Дуглас разводится с Кэтрин Зетой-Джонс: что разрушило 25-летний брак — СМИ

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американский актер Майкл Дуглас расстается со второй женой, британской актрисой Кэтрин Зетой-Джонс.

По крайней мере, так утверждает инсайдер изданию The hollywood gossip. Источник сообщает, что одна из самых крепких пар Голливуда пойдет разными путями из-за изменения стиля жизни. В частности, близкое окружение говорит, что 80-летний Дуглас стал поклонником размеренного образа жизни, а его 55-летняя жена Зета-Джонс наоборот стремилась к более насыщенному ритму.

"80-летний Майкл стал уязвимее, чем когда-либо. Он не такой подвижный и сообразительный, как раньше. И это стало проблемой для 55-летней Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Кэтрин хочет путешествовать, играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может догнать ее. Вместо этого он сидит дома и волнуется. Для них это просто стало досадной ситуацией", — сообщает источник.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press

Инсайдер утверждает, что Кэтрин за последний период чувствовала себя довольно истощенной. Мол, ее карьера пошла на убыль, а чувства к мужу, с которым она была в браке в течение 25 лет, начали угасать. Поэтому источник утверждает о столь кардинальных изменениях в жизни супругов.

Тем не менее ни звезды, ни их представители пока не комментируют слухи. Отметим, Кэтрин и Майкл вместе с 1999 года. Они познакомились на пике популярности. Их роман начал стремительно набирать обороты и уже в 2000 году они поженились. В тот же год у них родился сын Дилан Майкл, а через три года — дочь Кэрис Зета. Ранее иностранные издания уже предполагали, что звезды преодолевают серьезный кризис в отношениях. Поговаривали, что с 2013 они даже жили отдельно, но потом примирились. Но, вероятно, история 25-летнего брака не будет иметь счастливого конца.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми / © instagram.com/catherinezetajones

Однако инсайдер еще несколько лет назад заявлял, что супруги договорились скрывать разрыв брака от публики, поскольку не хотят проходить документационные процедуры. Но при этом они будут жить каждый свою жизнь. Более того, они якобы уже начали распродавать нажитое совместно имущество.

Интересно, что в случае подтверждения инсайдерской информации официальными источниками Дуглас должен заплатить Зете-Джонс три миллиона долларов за каждый год их супружеской жизни, а если актер изменил жене – 5 миллионов долларов. Об этом говорилось в их брачном контракте.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко объявила о разводе с актером Андреем Фединчиком и ошарашила фанатов. Пара была вместе восемь лет.