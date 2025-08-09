80-летний Майкл Дуглас в день рождения сына-красавца показал их совместное фото в Киеве

Майкл Дуглас / © Associated Press

Американский актер Майкл Дуглас и его жена Кэтрин Зета-Джонс поздравили сына с особым праздником.

Так, 8 августа сын звездной четы Дилан отпраздновал день рождения. По этому случаю 80-летний Майкл адресовал имениннику особое поздравление в Instagram. Кроме теплых слов, знаменитость показал совместное фото с ним, сделанное в прошлом году в Киеве возле одного из ресторанов Евгения Клопотенко на Андреевском спуске.

"Ого, четверть века! Я очень горжусь твоим талантом и человеком, которым ты стал. Люблю тебя, Дилан. С днем рождения", — восхитил поздравлениями актер.

Майкл Дуглас с сыном в Киеве / © instagram.com/michaelkirkdouglas

Также к поздравлениям присоединилась жена Дугласа, актриса Кэтрин Зета-Джонс. Она опубликовала пост в Instagram, где порадовала фанов архивными фотографиями сына-именинника. Просматривая серию снимков, заметно, как быстро изменился Дилан.

"С днем рождения, мой любимый сыночек Дилан. Ты мое все", — растрогала Кэтрин подписью кадров.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном / © nstagram.com/catherinezetajones

Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс на архивном фото / © nstagram.com/catherinezetajones

Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс на архивном фото / © nstagram.com/catherinezetajones

В ответ звездным родителям Дилан в комментариях оставлял не менее щемящие слова благодарности за то, что они "создали его" таким, каким он есть сейчас.

Напомним, недавно Кэтрин Зета-Джонс на фоне слухов о разводе с Дугласом сделала красноречивое заявление об их браке.