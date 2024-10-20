80-летний Майкл Дуглас восхитил редким фото с подросшей дочерью-красавицей

Актер показал осеннюю прогулку с родным человеком.
Американский актер Майкл Дуглас порадовал поклонников семейным контентом.
Звезда Голливуда показал, как проходят его будни в окружении родными людьми. В частности, в своем Instagram опубликовал милое селфи с дочерью Кэрис. 21-летняя студентка попозировала с отцом на фоне осеннего солнечного сада. На фото отец с дочерью не скрывают своего счастья от теплых мгновений вместе. По словам 80-летнего Дугласа, он приехал к Кэрис, чтобы прогуляться с ней возле кампуса после ее учебной недели.
"Приехал увидеться с моей дочерью Кэрис в осеннее воскресенье!", — написал актер.
В комментариях семейство засыпали комплиментами и написали, как звезде повезло с семьей.
- Прекрасные дочь и папа
- Невероятная дочь! Наслаждайтесь проведенным вместе временем
- Вы счастливчик
- Надеюсь, вы отлично провели время
Отметим, Майкл Дуглас также воспитывает старшего сына Дилана, который недавно приезжал со звездным папой в Украину во время войны. 23-летний парень уже поделился своими впечатлениями от несокрушимой столицы.
Напомним, недавно жена Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, какой пикантный подарок сделала мужу по случаю дня рождения.
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