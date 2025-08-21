80-летний Василий Зинкевич удивил эффектным появлением на публичном мероприятии

Василий Зинкевич

Украинский эстрадный певец Василий Зинкевич 20 августа посетил церемонию вручения ежегодной награды «Национальная легенда Украины» в Киеве. Исполнитель стал ее почетным лауреатом.

Артист выбрал для выхода яркий черный костюм, расшитый блестками, который создавал эффект сценического сияния. Белую рубашку с отложенным воротником певец соединил с красным кушаком, который добавил образу стильный акцент.

Особым моментом стало то, что именно этот костюм публика уже видела: в нем артист в последний раз выступал на фестивале «Українська пісня — 2025», где исполнил свои знаковые хиты — «Це моя Україна», «Скрипка грає» и бессмертную «Червону руту».

Василий Зинкевич и Владимир Зеленский

«Я хочу вас поблагодарить за то, что об Украине знают, за то, что вы своим голосом защищаете наше государство. Надо постоянно поддерживать фокус на нашем государстве для того, чтобы не уменьшалась поддержка. Как политическая, так и прежде всего наших воинов. Мы им благодарны за то, что они защищают Украину и защищают все то талантливое, что вы привнесли в государство», — сказал Владимир Зеленский.

