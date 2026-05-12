80-летний Юрий Рыбчинский не сдержал слез во время выступления хора Веревки и обратился к Зеленскому

Юрий Рыбчинский и хор Веревки

Реклама

На выходных в Киеве состоялось долгожданное выступление легендарного коллектива - Национального хора Украины имени Григория Веревки. Концерт назывался "Легенды Украины. Золотые хиты" и был посвящен творчеству талантливого поэта Юрия Рыбчинского. Напомним, 22 мая Юрий Евгеньевич будет отмечать 81-й День рождения.

Послушать знаменитые хиты в исполнении народного коллектива собрался полный Дворец "Украина". В концерте приняли участие около ста исполнителей — причем, кроме хора, в постановке были задействованы также оркестр с народными инструментами и балет.

Хор Веревки выступил в Киеве

Хор Веревки выступил в Киеве

Начался концерт с песни "Земле моя", которую в прошлом году, напомним, перепел Артем Пивоваров. Но и новая версия в исполнении хора им. Веревки поразило не меньше. Далее в программе прозвучали известные слушателям эстрадные суперхиты, на которых выросло не одно поколение - "Гай, зелений гай", ",У долі своя весна", ",Тече вода", ",Верба" и многие другие.

Реклама

Дата публикации 14:42, 12.05.26 Количество просмотров 7 Легендарный хор Веревки устроил фурор на хиты Юрия Рыбчинского: самые эмоциональные кадры с концерта

Всего действо длилось около двух часов, и в финале концерта сам "виновник" события, легендарный Юрий Рыбчинский поднялся на сцену. Он выразил благодарность за невероятный вечер, особенно поблагодарил художественного руководителя хора им. Веревки, Игоря Курилива. А еще поделился искренне эмоциями от увиденного и услышанного, не сдерживая на публике слез.

Юрий Рыбчинский с артистками хора

"Я несколько раз плакал в зале, когда слушал "Дикі гуси" и "Чарівну скрипку". Вспомнил, сколько мне было лет. И мне, и Покладу, когда мы ее написали. Нам было по 22 года», — признался со слезами на глазах Юрий Рыбчинский. А также добавил: “Многие выдающиеся певицы исполняли эти песни — и Нина Матвиенко, и Руслана Лыжичко - но лучшего исполнения, чем сегодня я не слышал".

Хор Веревки выступил в Киеве

В зале, кстати, присутствовала семья творца— жена Александра, недавно перенесшая инсульт, и сын Евгений Рыбчинский.

Евгений Рыбчинский и Юрий Рыбчинский

Руководитель хора им. Веревки Игорь Курилов и Евгений Рыбчинский

В финале коллектив уже вместе с Юрием Рыбчинским исполнил гимн Украины, и им стоя подпевали все зрители. Но перед этим Юрий Евгеньевич отметил еще один факт, а именно, что событие произошло без воздушных тревог: "Хочу выразить благодарность президенту Зеленскому за то, что он договорился с Путиным, чтобы во время нашего концерта нас не бомбили".

Реклама

Напомним, что недавно продюсер Евгений Рыбчинский впервые рассказал детали об инсульте у матери.

Новости партнеров