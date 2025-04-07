80-летнюю звезду «Игры в кальмара» отправят в тюрьму после шокирующего инцидента: что случилось

О Йон Су из "Игры в кальмара"

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Южнокорейского актера О Йон Су, который прославился благодаря роли игрока под номером “001” в первом сезоне сериала "Игра в кальмара“, отправят в тюрьму.

Еще в ноябре 2022 года против артиста виснули обвинения в сексуальных домогательствах. Истецом выступила актриса, которая работала с ним в театре. Она утверждала, что в 2017 году О Йон Су домогался ее, обнимал и целовал в щеку на прогулках.

В 2024 году актеру объявили приговор. О Йон Су приговорили к восьми месяцам условного заключения с двухлетним испытательным сроком. Впрочем, суд сменил приговор. Актера отправят в тюрьму сроком на один год, пишет Daily Star.

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О Йон Су в сериале “Игра в кальмара” / © кадри з серіалу

Сам О Йон Су все обвинения отрицает. Он говорит, что ему стыдно в таком возрасте предстать перед судом. Он делится, что из-за этого практически все его предыдущие достижения утрачены. Артист говорит, что не считает свои действия домогательствами.

“Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то несоответствующее, я соглашусь с приговором. Но я не считаю, что мои действия составляли домогательства. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия нанесли боли, мне жаль. В одно мгновение все, что я строил 80 лет, развалилось. Я чувствую себя пустым", - прокомментировал актер.

Впереди О Йон Су ждет апелляционный суд. Заседание запланировано на 3 июня. В это время актеру объявят окончательный приговор.

Напомним, недавно американский актер Жан-Клод Ван Дамм попал в скандал. Звезду Голливуда обвинили в причастности к секс-торговле несовершеннолетними.