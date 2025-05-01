81-летний Роберт Де Ниро отреагировал на трансгендерный переход сына, который стал женщиной

Роберт Де Ниро / © Associated Press

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Голливудский актер Роберт Де Ниро отреагировал на трансгендерный переход своего 29-летнего сына Аарона.

Наследник артиста прошел гормональную терапию. Он стал женщиной, по имени Айрин. 81-летний Роберт Де Ниро в комментарии People говорит, что поддержал решение сына сменить пол. По словам актера, он любил его как Аарона, а теперь точно так же будет любить как дочь Айрин и поддерживать ее. Звезда Голливуда отметил, что не видит в этом никаких проблем.

"Я любил и поддерживал Аарона как сына, а теперь я люблю и поддерживаю Айрин как дочь. Я не знаю, в чем здесь проблема. Я люблю всех своих детей", — заверил актер.

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Роберт Де Ниро и его дочь Айрин / © Associated Press

Напомним, несколько лет назад сын американского предпринимателя Илона Маска сменил пол. Он стал женщиной, по имени Вивьен. Правда, в отличие от Роберта Де Ниро, Маск не поддержал это решение и отрекся от дочери. Вивьен, похоже, это не сильно задело. Она открыто выражает свою неприязнь к отцу, а недавно выдала тайну ее рождения.