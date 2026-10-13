81-летний Рыбчинский закружил в вальсе жену и растрогал фанатов: супруги вместе более 50 лет

Юрий Рыбчинский

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Народный артист Украины и Герой Украины Юрий Рыбчинский растрогал поклонников нежным танцем с женой Александрой.

Супруги закружились в вальсе под легендарную песню «Як тебе не любити, Києве мій». Романтическим видео поделился их сын Евгений Рыбчинский в Facebook. Музыкальное сопровождение для родителей создал Герой Украины Петр Гадз, исполнивший известную мелодию на аккордеоне.

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На видео 81-летний Юрий улыбается, держа жену в объятиях, а она не отводит от него взгляда. Завершился танец теплыми и милыми объятиями супругов, которые в браке живут вместе уже 57 лет.

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«Дай им Бог здоровье! Папа и мама танцуют под „Як тебе не любити, Києве мій“ в аккомпанементе господина Гадза. Мои бубочки!» — трогательно подписал видео сын супругов Евгений.

Дата публикации 18:35, 13.10.26 Количество просмотров 46 Юрий Рыбчинский растрогал нежным танцем с женой

Танец Рыбчинских не оставил равнодушными и пользователей Сети. В комментариях они восхищались нежностью супругов и желали им еще много счастливых лет вместе.

Какая благодать! Здоровье родителям и много лет жизни!

Дай Бог им долгих лет жизни и под мирным небом!

Рыбчинские, вы очень хорошая пара. Непревзойденно выполненный вами вальс хочется смотреть бесконечно

К слову, история любви Юрия и Александры Рыбчинских началась задолго до появления этих кадров: они обручились 1 апреля 1969 года. В конце того же года у пары родился сын Евгений, который впоследствии продолжил творческий путь семьи как поэт, композитор и продюсер. Вместе супруги уже более полувека.

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