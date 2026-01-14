82-летнего Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Реклама

Известного испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах.

Соответствующие заявления подали в Национальный суд в Мадриде сразу две женщины, которые работали у Иглесиаса. Одна из них была уборщицей, а другая — физиотерапевтом. Соответствующие обвинения также посыпались против двоих управляющих имениями Иглесиаса, сообщает The Sun.

Отмечается, что инциденты якобы произошли в 2021 году в Доминиканской Республике и на Багамах. Женщины утверждают, что при устройстве на работу от них требовали присылать фото лиц и в полный рост. Впоследствии Хулио Иглесиас якобы задавал им возмутительные вопросы вроде: "Вам нравятся женщины?", "Вам нравится секс втроем?", "Вы делали пластическую операцию на груди?"

Реклама

Хулио Иглесиас / © Associated Press

Одна из женщин заявила, что Хулио Иглесиас подверг ее насильственному проникновению, которое причинило боль. Из-за этого она чувствовала себя рабыней и куклой. Кроме того, женщина утверждает, что ее напоили, совершили против нее физическое нападение и принудили к сексу втроем. При этом, пока она работала у Иглесиаса, ей запрещали заводить парня, а мессенджеры в телефоне проверяли на предмет переписок. После того, как вероятная потерпевшая уволилась с работы, у нее диагностировали дистимическую депрессию.

Другая женщина говорит, что Иглесиас хвастался тем, как издевался над предыдущей работницей, а потом переводил все это в шутку. Она утверждает, что сначала все было прекрасно, но после двух недель работы певец начал ее унижать. А потом артист вообще якобы заставил ее показать грудь и спросил, не было ли пластической операции.

Хулио Иглесиас / © Associated Press

На данный момент ведется уголовное расследование, которое является конфиденциальным. Сам певец воздерживается от комментариев. А вот один из управляющих имением Иглесиаса опровергает обвинения и называет их "чушью".

Напомним, недавно американского актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах. Артист уже отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг него.