- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 473
- Время на прочтение
- 2 мин
82-летний Роберт Де Ниро неожиданно заговорил на украинском и сделал важное заявление для украинцев
Звезда Голливуда поддержал Украину в сложной борьбе против оккупантов.
Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил свою поддержку украинцам во время полномасштабного вторжения.
Не секрет, что уже длительное время знаменитость активно поддерживает Украину в войне против РФ. На этот раз Роберт вышел на связь с новым видео-обращением, чтобы подбодрить украинский народ. Его опубликовали на Instagram-странице Ukraine WOW.
Неожиданным стало приветствие актера на украинском языке в начале видео. Начав ролик с уверенного «привіт», Роберт Де Ниро продолжил на своем родном английском желать украинцам скорейшего мира. Лауреат премии «Оскар» дал понять, что вместе со всей своей семьей не остается в стороне от кровопролитной войны и видит преступления оккупантов. А в конце произнес «Слава Украине».
«Привіт. Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!» — произнес звезда Голливуда.
В комментариях украинцы не сдерживали эмоций благодарности за такую позицию и называли настоящим другом Украины.
Такой уж родной, спасибо вам!
Уважаемый Роберт, искренне благодарю за вашу поддержку! Ваша популярность в Украине безгранична. С нетерпением жду встречи с вами на улицах Киева.
Героям слава! Спасибо!
