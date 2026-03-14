82-летний Роберт Де Ниро неожиданно заговорил на украинском и сделал важное заявление для украинцев

Роберт Де Ниро / © Associated Press

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил свою поддержку украинцам во время полномасштабного вторжения.

Не секрет, что уже длительное время знаменитость активно поддерживает Украину в войне против РФ. На этот раз Роберт вышел на связь с новым видео-обращением, чтобы подбодрить украинский народ. Его опубликовали на Instagram-странице Ukraine WOW.

Неожиданным стало приветствие актера на украинском языке в начале видео. Начав ролик с уверенного «привіт», Роберт Де Ниро продолжил на своем родном английском желать украинцам скорейшего мира. Лауреат премии «Оскар» дал понять, что вместе со всей своей семьей не остается в стороне от кровопролитной войны и видит преступления оккупантов. А в конце произнес «Слава Украине».

Дата публикации 18:51, 14.03.26

«Привіт. Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!» — произнес звезда Голливуда.

В комментариях украинцы не сдерживали эмоций благодарности за такую позицию и называли настоящим другом Украины.

Такой уж родной, спасибо вам!

Уважаемый Роберт, искренне благодарю за вашу поддержку! Ваша популярность в Украине безгранична. С нетерпением жду встречи с вами на улицах Киева.

Героям слава! Спасибо!

Напомним, недавно победитель «МастерШефа-16» Александр Зубко взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Кулинар сделал заявление о своей службе в ВСУ и поделился эмоциями.