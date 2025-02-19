82-летняя Раиса Недашковская оказалась в реанимации: в каком состоянии актриса

Народная артистка Украины Раиса Недашковская попала в реанимацию.

Об этом изданию Oboz.ua рассказала сестра актрисы – Надежда Недашковская. Произошло это просо в 82-й день рождения знаменитости, который она праздновала 17 февраля в Доме кино. Раисе Степановне резко стало плохо, она потеряла сознание. Актрисе срочно вызвали "скорую помощь", которая госпитализировала ее в больницу. Сначала Недашковскую отправили в реанимацию, но через день перевели в обычную палату.

"Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера. Она неожиданно потеряла сознание. Приехала "скорая", отвезли в больницу. Какое-то время она находилась в реанимации, однако вчера (18 февраля – прим. ред.) уже перевели в обычную палату, состояние стабилизировалось. Сколько сестра будет находиться под наблюдением врачей, пока что неизвестно, - рассказала Надежда Степановна.

Раиса Недашковская / Фото: УНІАН

Сестра актрисы говорит, что пока что точно неизвестно, почему ее состояние здоровья резко ухудшилось. Однако она предполагает, что у Недашковской мог повыситься уровень глюкозы в крови, ведь артистка страдает от диабета. В настоящее время Раиса Степановна находится под наблюдением врачей. Когда состояние актрисы нормализуется, медики проведут тщательное обследование организма.

"Она диабетик, поэтому предполагаю, что мог повыситься уровень глюкозы в крови. У нее есть также проблемы с давлением, что тоже могло повлиять на самочувствие. Сейчас, когда состояние удалось стабилизировать, врачи хотят провести детальное обследование организма, чтобы предотвратить повторные обострения. Накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно забилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо. Мы виделись вечером, она немного жаловалась, что болит спина и ребра, однако была настроена очень положительно, шутила. Но видите, как вышло", - рассказала сестра артистки.

Напомним, недавно звезда фильма "Ля Палисиада" Валерия Олейникова в критическом состоянии попала в реанимацию. Медики борются за жизнь артистки.

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