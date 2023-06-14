82-летняя звезда "Гарри Поттера" Мириам Маргулис полностью обнажилась на страницах Vogue

Британо-австралийская актриса Мириам Маргулис, известная многим по роли профессора Стебль в фильме "Гарри Поттер", стала героиней нового выпуска британского Vogue.

Этот выпуск посвящен месяцу ЛГБТ-прайда, который отмечается в июне. Так что Маргулис, которая является открытой лесбиянкой, не просто так в этом месяце стала украшением нового номера Vogue.

На страницах глянца актриса появилась в ярких и эпатажных образах – в белом платье, синем и черном пальто. Однако больше всего поклонников звезды ошеломил кадр, на котором 82-летняя Маргулис позирует топлесс в постели. Бюст знаменитости прикрывают пирожные.

Мириам Маргулис для Vogue / Фото: instagram.com/britishvogue

Мириам вспомнила, как сообщила родителям, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация. В то время однополые отношения считались незаконными, родные Маргулис расстроились, а мама даже попросила дочь пообещать не иметь секса с женщинами.

"Я знала, что нетрадиционная сексуальная ориентация это не преступление, потому что это то, кем я являюсь. А я не являюсь преступником", – прокомментировала актриса.

Кстати, как пишут СМИ, Мириам Маргулис уже 50 лет находится в отношениях с актрисой Хезер Сазерленд.

Напомним, недавно дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп рассекретила свои отношения с репершей 070 Shake и показала их нежные объятия и поцелуи.

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