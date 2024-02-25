83-летнего Аль Пачино впервые после суда по вопросам опеки сына застали на свидании с 30-летней избранницей

Голливудский актер Аль Пачино после судебных урегулирований вопроса по поводу опеки над сыном показался на публике со своей 30-летней избранницей Нур Альфаллах.

Как сообщает Page Six, отношения пары после длительных разборок стали еще крепче. Так, Пачино с младшей на 53 года возлюбленной застукали на романтическом свидании. В частности, пару увидели во время совместного ужина в одном из ресторанов Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Интересно, что возлюбленные были одеты в черные образы, чтобы оставаться максимально неприметными.

Аль Пачино и Нур Альфаллах. Фото: Page Six

К слову, после свидания избранники сели в автомобиль. Так, за рулем была Альфаллах, а рядом с ней на пассажирском сиденье находился Пачино.

Отметим, что у возлюбленных в июне прошлого года родился сын Роман. Впрочем, еще до рождения ребенка актер не был уверен, что именно он является отцом ребенка, ведь на протяжении многих лет Пачино думал, что уже не может иметь детей. Так, его 29-летняя возлюбленная сделала ДНК-тест, где определилось, что он действительно является биологическим отцом малыша. Однако, Нур решила судиться с избранником и выдвинула собственные условия в вопросах опеки над их сыном, которые удовлетворили.

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