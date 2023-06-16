83-летний Аль Пачино и его 29-летняя девушка стали родителями: кто родился у пары

Для голливудской звезды это уже четвертый ребенок.

Американский актер Аль Пачино в 83 года в четвертый раз стал отцом.

Его 29-летняя девушка Нур Альфалла родила ему сына. О пополнении в семье звезды "Крестного отца" сообщил представитель пары изданию DailyMail:

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфалла родился сын по имени Роман Пачино", – сказал представитель влюбленных.

Аль Пачино со своей девушкой / Фото: instagram.com/nooralfallah

Для Аль Пачино малыш стал четвертым ребенком, для Нур Альфалла – первенец. О том, что 83-летний актер снова станет отцом, стало известно месяц назад. С Нур Пачино начал встречаться в 2022 году. Интересно, что до этого Альфалла имела отношения также со старшими и известными мужчинами – с 79-летним солистом The Rolling Stones Миком Джаггером, а также 61-летним американским миллиардером Николасом Берггрюеном.

Аль Пачино, Нур Альфаллах

Девушка Аль Пачино / Фото: instagram.com/nooralfallah

Напомним, что перед самыми родами Аль Пачино заставил свою молодую любимую сделать тест на ДНК. Оказывается, на протяжении многих лет Пачино не мог иметь детей, и был очень удивлен, узнав, что Альфалла беременна. Наконец, тест показал, что 83-летний актер является отцом этого ребенка.

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