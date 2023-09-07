83-летний Аль Пачино после рождения сына разошелся с 29-летней возлюбленной и будет судиться с ней

Голливудский актер Аль Пачино разошелся со своей 29-летней избранницей Нур Альфаллах и будет судиться с ней.

В общем, пара была в романтических отношениях с апреля 2022 года. В июне этого года они стали родителями. Нур Альфаллах родила голливудскому актеру сына Романа. Впрочем, влюбленные решили прекратить их отношения и собираются судиться.

Издание The Blast получило документы, согласно которым в суд подала именно Нур. Она требует полную физическую опеку над их сыном, но Пачино в определенные дни сможет видеться с ребенком. Между тем юридическую опеку над Романом Альфаллах предлагает сделать совместной, то есть артист сможет участвовать в решении важных вопросов в жизни сына: обучении, лечении, религиозных взглядах и других. В документы бывшая избранница актера добавила "добровольное заявление об отцовстве", которое они подписали в присутствии свидетелей через шесть дней после рождения сына.

Аль Пачино, Нур Альфаллах

Также Нур требует, чтобы 83-летний Аль Пачино оплатил все ее расходы по этому делу, в том числе гонорары адвокатам.

Сумма алиментов пока не установлена. Судья должен ознакомиться с доходами обоих родителей. После этого он устанавливает сумму, которую должен платить отец ребенку ежемесячно.

Напомним, Нур Альфаллах в июне родила 83-летнему Аль Пачино сына. Впрочем, еще до рождения ребенка актер не был уверен, что именно он отец. Артист заставил 29-летнюю возлюбленную сделать ДНК-тест, который, в свою очередь, подтвердил его отцовство. Кстати, в конце августа Нур Альфаллах показала первое фото их сына Романа.

Читайте также: