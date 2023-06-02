83-летний Аль Пачино заставил 29-летнюю беременную любимую сделать ДНК-тест

Артист не поверил, что отцом этого ребенка является именно он.

Голливудская звезда Аль Пачино заставил свою 29-летнюю девушку Нур Альфаллах, ожидающую от него ребенка, сделать ДНК-тест.

Актер не поверил избраннице, что отцом этого ребенка является именно он. Как пишет издание TMZ, у Пачино определенный период времени были проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог продолжить род. Поэтому у него и возникли подозрения.

Девушка Аль Пачино / Фото: instagram.com/nooralfallah

Источник, близкий к Пачино, поделился, что еще два месяца назад он и не подозревал, что его 29-летняя девушка Нур Альфаллах беременна и когда узнал об этом, то был ошеломлен.

Отметим, что возлюбленная актера согласилась сделать ДНК-тест, который подтвердил, что это действительно ребенок Аль Пачино.

Девушка Аль Пачино / Фото: instagram.com/nooralfallah

Напомним, на днях стало известно, что 83-летний актер Аль Пачино в четвертый раз станет отцом. Четвертого ребенка ему родит 29-летняя девушка Нур Альфаллах, с которой он находится в отношениях год. Кстати, до Пачино Альфаллах крутила романы с 79-летним солистом The Rolling Stones Миком Джаггером, а также 61-летним американским миллиардером Николасом Берггрюеном.

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