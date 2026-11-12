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- Гламур
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83-летний Роберт Де Ниро вышел в свет с молодой возлюбленной, которая родила ему седьмого ребенка
Звезда Голливуда с избранницей побывал на светском мероприятии.
Голливудский актер Роберт Де Ниро впервые за долгое время появился на публике с молодой возлюбленной, тренером по боевым искусствам Тиффани Чен.
Парочка вместе побывала на светском мероприятии в Нью-Йорке. В частности, они посетили премьерный показ третьей части комедии «Знакомство с Факерами», где звезда Голливуда сыграла одну из главных ролей.
83-летний Роберт Де Ниро выбрал довольно сдержанный наряд. Актер надел темные брюки, гольф и пиджак. Тем временем 45-летняя Тиффани Чен позировала на красном дорожке в длинном ярком платье и сером кардигане. Свои волосы избранница артиста собрала в хвостик.
Кстати, пара находится в отношениях с 2021 года, но довольно редко вместе появляется на публике. Вообще они тщательно скрывали свой роман и избегали любых комментариев. Впервые влюбленные вместе дебютировали только в мае 2023 года на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Также именно тогда у пары родилась общая дочь Джиа.
В общей сложности у Роберта Де Ниро семеро детей от четырех разных женщин. Первая жена Даэнн Эбботт родила ему сына Рафаэля. Также актер удочерил дочь Дрену тогдашней возлюбленной. В отношениях с моделью Туки Смит появились на свет близнецы Джулиан и Эрин. Вторая жена Грейс Хайтауэр родила актеру сына Эллиота и дочь Хелен.
Напомним, недавно голливудский артист Майкл Дуглас совершил редкий семейный выход в свет. Актер показался на публике с детьми от жены Кэтрин Зетты-Джонс.