84-летний Аль Пачино пережил клиническую смерть: "У меня не было пульса"

Артист рассказал, как это произошло и что он тогда чувствовал.

Голливудский актер Аль Пачино шокировал, как пережил клиническую смерть.

Артист едва не ушел из жизни, когда был разгар пандемии COVID-19, а именно четыре года назад. 84-летний Аль Пачино говорит, что ему тогда резко стало плохо. В частности, актера мучила лихорадка и обезвоживание. Он попросил позвать ему на помощь медсестру. Впоследствии Аль Пачино потерял сознание, а когда пришел в себя, то в его доме было шесть врачей, которые экстренно оказывали ему медицинскую помощь.

"У меня не было пульса. За считанные минуты скорая помощь была перед моим домом. У меня в гостиной было около шести парамедиков и два врача. Было шоком открыть глаза и увидеть это. Все были вокруг меня, и они сказали: "Он вернулся. Он здесь", – вспомнил актер, пишет The New York Times.

Аль Пачино / Фото: Associated Press

Аль Пачино поделился, что пережил клиническую смерть. Также артист признался, что тогда впервые задумался над тем, что чувствует человек перед уходом из жизни.

"Я не видел белого света или чего-то такого. Там ничего не было. Как говорит Гамлет: "Быть или не быть"; "Неисследованная страна, из которой не возвращается ни один путешественник". Ничего такого. Тебя просто больше нет. Я никогда в жизни о таком не думал", — добавил актер.

Напомним, недавно украинская певица Камалия рассказывала, как пережила клиническую смерть. Это случилось в начале 2000-х годов из-за болезни почек.

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