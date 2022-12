84-летний Энтони Хопкинс восхитил видео, где танцует в шапочке Санта Клауса

Голливудский оскароносный актер Энтони Хопкинс оригинально поздравил поклонников с Рождеством и Новым годом.

В частности, в своем фотоблоге знаменитость опубликовал видео, где он в шапочке Санта Клауса танцует под песню Леонарда Коэна – Dance Me to the End of Love. Хопкинс и сам подпевал слова композиции. Под видео знаменитый актер оставил слова с поздравлениями и пожеланиями.

"Рожденный свободным. Будь свободным. Счастливых праздников", — пожелал подписчикам Энтони.

Отметим, легендарный Энтони Хопкинс в танцах может дать фору любому молодому парню. Когда знаменитость стал обладателем второй статуэтки "Оскар", то отпраздновал это зажигательным танцем с известной актрисой Сальмой Хайек.

