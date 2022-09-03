84-летняя Джейн Фонда призналась, что больна раком: "Я начала курс химиотерапии"

Артистка Джейн Фонда призналась, что уже полгода борется с онкологией.

Знаменитость призналась, что медики диагностировали у нее неходжкинскую лимфому. Сейчас Джейн лечится, уже полгода проходит курс химиотерапии. В общем, этот вид рака, который диагностирован в актрисы, поддается лечению, и 80% пациентов выздоравливают.

Джейн Фонда / Фото: ellecanada.com

"Итак, мои дорогие друзья, хочу поделиться личным. Мне поставили диагноз неходжкинская лимфома, и я начала химиотерапию. Это рак, который очень хорошо поддается лечению. 80% людей выживают, поэтому мне очень повезло. Мне тоже повезло, потому что я имею медицинское страхование и доступ к лучшим врачам и лечению. Я осознаю, и это больно, что я имею в этом привилегию", — поделилась знаменитость в своем Instagram.

Джейн добавила, что уже полгода борется с болезнью, и ее лечение проходит успешно. В общем, она не позволит, чтобы недуг повлиял на ее активную жизнь.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

"Я делаю химиотерапию в течение шести месяцев и справляюсь с лечением достаточно хорошо, и, поверьте мне, я не позволю этому помешать моему климатическому активизму", — добавила звезда.

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