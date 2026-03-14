85-летний Аль Пачино умилил появлением на красной дорожке с детьми: как выглядит семья актера

Аль Пачино / © Associated Press

Легендарный американский актер Аль Пачино решил провести семейный вечер в необычном формате — он посетил премьеру режиссерского дебюта своей дочери Джули Пачино.

85-летняя звезда редко появляется на публике со всеми детьми, но на премьеру фильма «Я живу здесь и сейчас», которая состоялась в престижном кинотеатре «Aero Theater» в Санта-Монике, Калифорния, в четверг, 12 марта, они появились в полном семейном составе, как сообщает издание People.

Актер позировал для красной дорожки вместе с 36-летней Джули и 25-летними близнецами Антоном и Оливией — на фото все четверо держат пальцы в форме «мира» и искренне улыбаются камере.

Аль Пачино с детьми / © Getty Images

Особое внимание привлекает теплый кадр Аль Пачино с дочкой — Джули обнимает отца, а он в своих фирменных авиаторах улыбается. Аль Пачино имеет также двухлетнего сына Романа от молодой избранницы Нур Альфаллах. Об отношениях с малышом он говорит с теплом.

«У меня есть этот маленький человек. Все, что он делает, интересно мне. Мы играем на гармонике и так поддерживаем контакт. Это весело», — отмечает артист.

Актер не скрывает чувства юмора и в отношении к своей карьере. О том, какой фильм Роману стоит посмотреть, Пачино шутит: «Я думаю, ему стоит начать с Адама Сэндлера, — вспоминая свое камео в комедии „Джек и Джилл“ и рекламе «Dunkin' Donuts», — многие думают, что я действительно снимал эту рекламу! Это совсем несправедливо».

