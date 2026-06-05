85-летняя Барбара Брильская призналась в тяжелой неизлечимой болезни: "Одно лекарство — это смерть"

Барбара Брильская / © sofijon.pl

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Польская актриса Барбара Брыльска призналась, что страдает от тяжелой неизлечимой болезни.

Артистка раскрыла неутешительные подробности о состоянии своего здоровья. Знаменитость говорит, что чувствует себя все хуже и хуже. В частности, актрису подводит память, она все больше и больше забывает все. Кроме того, ее мучают суставы. Барбара Брыльска говорит, что ежедневно испытывает ужасную боль. Причиной этого состояния знаменитость называет старость. Актрисе уже 85 лет, и возраст дает о себе знать.

«Я очень многое забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не поделать. Лечиться бесполезно, это не поможет. Это болезнь старости. Нет лекарств. Только от давления, от сахара, витамины. У меня болит все. Что я могу хотеть? Спокойствия и здоровья», — призналась артистка.

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Барбара Брильская / © www.kino-teatr.ru

Знаменитость с грустью призналась, что ей уже ничего не хочется. Живет она отдельно, а от помощи отказывается. Единственное, что сын Барбары Брыльской делает для нее закупки в магазинах, чтобы ей не приходилось поднимать тяжелое. Во всем остальном актриса сама справляется.

«Мне уже ничего не нужно. Одно лекарство только — это смерть. Поэтому я живу как могу. Я не хочу помощницы. Живу одна. Сын живет отдельно, со своей семьей, а я пока все делаю сама. Он, правда, делает покупки — чтобы я не таскала тяжелое. А остальное все сама», — делится артистка.

Отметим, Барбара Брыльска поддерживает Украину в войне с Россией еще с 2014 года. В 2022-м, после начала полномасштабного российского вторжения, позиция артистки не изменилась. Актриса также поддерживала коллегу Лию Ахеджакову, которую травили в РФ за антивоенную позицию. Россиян она же назвала «проклятым народом».

Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй шокировала признанием о своей болезни. Недуг артистка скрывала 10 лет.

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