85-летняя Джейн Фонда сообщила о ремиссии онкологического заболевания

Голливудская звезда Джейн Фонда, которая в сентябре сообщила о своем онкологическом заболевании, наконец-то находится на стадии ремиссии.

Сейчас актриса прекратила курс химиотерапии и уже чувствует себя гораздо лучше. Об этом она рассказала Entertainment Tonight.

"О том, что рак находится в стадии ремиссии, я узнала накануне своего 85-летия. Поэтому я по-настоящему праздновала. Я прекратила химиотерапию и чувствую себя хорошо. Я получила возможность испытать то, что испытали сотни миллионов других людей в мире", — рассказала актриса.

Фото: Associated Press

Впрочем, Фонд признался, что во время лечения стал чаще думать о смерти.

"Я много думаю о смерти. Последние 30 лет. Я думаю, что это здорово. Трудно жить правильно, если ты не думаешь о смерти. Это часть жизни", – поделилась актриса.

Напомним, что медики диагностировали у Джейн неходжкинскую лимфому. Вид рака, диагностированного у актрисы, подвергается лечению, и 80% пациентов выздоравливают.

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