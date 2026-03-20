86-летнего Чака Норриса срочно госпитализировали на Гавайях: что случилось с легендой боевиков — СМИ
Актер оказался в больнице во время отдыха.
Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис, который недавно отпраздновал 86-летие, оказался в больнице на Гавайях.
Информация о госпитализации появилась внезапно и сразу вызвала волну обсуждений. По данным инсайдеров TMZ, актер оказался в больнице на острове Кауаи после неизвестного инцидента. Детали того, что именно произошло, пока не раскрываются. В то же время источники отмечают: ситуация не выглядит критической. Состояние актера оценивают как стабильное и заявляют, что он в хорошем настроении.
По словам близких к актеру людей, еще совсем недавно он чувствовал себя прекрасно. В среду Норрис шутил, поддерживал активность и даже тренировался. Один из друзей рассказал, что общался с ним по телефону и не заметил никаких тревожных сигналов. Это лишь добавляет интриги к ситуации, ведь резкая госпитализация выглядит неожиданной.
