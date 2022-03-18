86-летний Ален Делон задумал уйти из жизни с помощью эвтаназии

Эту новость подтвердил его сын.

Легендарный французский актер Ален Делон может добровольно уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Эту новость в интервью французскому телеканалу RTL подтвердил сын артиста.

Энтони отметил, что Ален просил его выполнить процедуру эвтаназии, но он отказался. Впрочем, сын Делона пообещал, что будет рядом и будет поддерживать отца.

Ален Делон / Getty Images

"Правда, он спросил меня об этом. Он тоже просил провести процедуру. Я отказался от этого", — сказал Энтони.

Когда Ален Делон решится на эвтаназию, процедуру проведет его дочь Анушка.

Отметим, легендарный актер еще в 2019 году говорил, если состояние его здоровья будет ухудшаться, то он уйдет из жизни с помощью эвтаназии.

К слову, в настоящее время Ален Делон находится в Швейцарии, где эвтаназия разрешена. Также актер рассказывал, что уже оформил все необходимые документы.

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