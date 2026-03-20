86-летний Чак Норрис умер: что известно о последних днях жизни актера, его семье и карьере

Чак Норрис, его семья / © Associated Press

Реклама

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет.

Печальную весть сообщила семья звезды. Официальной причины смерти пока не разглашают. Известно, что Чак Норрис ушел в мир иной после его госпитализации на Гавайях. Новость стала печальным ударом для близкого окружения, ведь днями ранее они видели актера в хорошем состоянии. Поэтому, казалось, ничего не предвещало беды. Но, к сожалению, сердце актера таки не выдержало. Чака Норриса не стало утром 19 марта в возрасте 86 лет.

К слову, последнее публичное заявление знаменитость сделал в свой последний день рождения в этом году. Он записал видео и показал своим поклонникам в Instagram свою непревзойденную спортивную выносливость, доказав, что возраст для него — это лишь цифры.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о карьере и личной жизни Чака Норриса, который многим запомнился культовыми ролями в боевиках.

От военной службы до культовых боевиков — каким был творческий путь звезды

Еще до актерской славы Норрис служил в Воздушных силах США, где и начал заниматься боевыми искусствами. Впоследствии он получил многочисленные черные пояса и открыл собственные школы каратэ, среди его учеников были Стив Маккуин, Боб Баркер и Присцилла Пресли.

В кино Норрис дебютировал в конце 1960-х, а уже в 70-80-х стал звездой боевиков. Среди самых известных лент — «Отряд Дельта», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания» и «Пропавший без вести».

Наибольшую известность актеру принесла роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», где он сыграл бескомпромиссного борца с преступностью. Проект выходил девять сезонов и сделал Норриса культовой фигурой поп-культуры.

Реклама

Последним фильмом, где снялся Чак Норрис, стал «Агент разведки» в 2024 года. В кинокартине актер сыграл роль командира оперативного отряда.

Интересно, что его образ сурового героя впоследствии даже стал основой для многочисленных интернет-мемов, которые преувеличивали его силу и выносливость. Актер воспринимал их с юмором и даже поддерживал.

Чак Норрис / © Associated Press

Личная жизнь Чака Норриса: что известно о его пятерых детях и двух женах

В течение жизни Чак Норрис был женат дважды. Его первой женой стала Диана Холечек, с которой он женился еще в юном возрасте. В этом браке родились двое сыновей — Майк Норрис и Эрик Норрис.

После развода актер во второй раз женился на Джине О’Келли, с которой прожил до конца жизни. У супругов родились близнецы. Впоследствии он узнал и о внебрачной дочери Дине, которая связалась с ним сама во взрослом возрасте. Всего у Норриса осталось пятеро детей, часть из которых пошла его творческим путем, тогда как другие выбрали жизнь вне публичности. При жизни Чак также успел стать дедушкой более 10-х внуков.

Реклама

Чак Норрис с женой Джиной / © Associated Press

Последние годы актер жил на собственном ранчо в штате Техас вместе с женой Джиной О’Келли и много времени посвящал семье, отойдя от кино. Супруги поселились недалеко от города Навасота возле Хьюстона. Именно там Норрис развивал свою благотворительную деятельность — основанную им организацию Kickstart Kids, которая помогает школьникам осваивать боевые искусства, дисциплину и уверенность в себе еще с 1990-х и до сих пор.

Кроме кино и спорта, Норрис также оставил заметный след и как автор. Он написал ряд книг, посвященных вере, внутренней силе и жизненным принципам, среди которых автобиографии и мотивационные работы. Через свои проекты, благотворительность и публичную деятельность актер стремился вдохновлять молодежь, передавая собственные ценности силы духа, самодисциплины и ответственности.

В результате Чак Норрис оставил после себя не только десятки культовых ролей, но и стал настоящим символом силы, выносливости и непоколебимости для миллионов зрителей по всему миру.