86-летний руководитель ансамбля Вирского признался о размере своей пенсии и сколько имеет квартир

Мирослав Вантух

В откровенном интервью художественный руководитель известнейшего танцевального коллектива Украины Мирослав Михайлович Вантух впервые рассказал о своем состоянии и на что смог заработать на протяжении почти 70 лет своей карьеры.

Легендарный хореограф уже более 46 лет руководит Национальным заслуженным академическим ансамблем танца Украины им. Павла Вирского. За это время Мирослав Михайлович получил десятки наград, в том числе, высшую в государстве "Национальная легенда Украины". В разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой для проекта "Наодинці" Вантух впервые раскрывает, сколько имеет квартир, машин и какая у него пенсия.

"У меня есть автомобиль, которому уже больше двадцати лет, это Honda Accord. Прошла полтора миллиона километров. Я до сих пор за рулем. Конечно, у меня есть квартира, дача шесть соток. Квартира одна, а зачем мне две квартиры?", - признается Мирослав Михайлович.

По словам народного артиста, кроме официальной пенсии, у него есть также надбавки и стипендии за разные регалии. Отвечая на вопрос о сумме своей пенсии, Вантух признался, что она составляет около 24 тысяч гривен: "Я - профессор, академик, к тому же стаж огромный. Кроме того, я до сих пор работаю, и жена моя работает. Кроме пенсии я получаю стипендию и доплаты, как почетный гражданин города Киева. Еще как академику мне доплачивают 4 тысячи 600 гривен. И вот так, если вместе сложить, что-то и остается, и детям помогать есть возможность".

86-летний Мирослав Вантух до сих пор преподает и руководит ансамблем почти полвека

Ранее другие народные артисты также озвучивали сумму своих пенсий. Например, у Иво Бобула она составляет около 10 тысяч гривен, а у Павла Зиброва – восемь с половиной.

К слову, в большом интервью для "Наодинці" 86-летний хореограф также рассказал о встречах со всеми президентами Украины, как дважды общался с Путиным, чем его поразил Фидель Кастро и о чем спрашивала Королева Елизавета ІІ. А также - почему за лишние килограммы может уволить танцовщика очереди.