87-летний Энтони Хопкинс эпично потроллил Ким Кардашьян и ее омолаживающую маску для лица

Ким Кардашьян и Энтони Хопкинс / © Associated Press

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Голливудский оскароносный актер Энтони Хопкинс эпично потроллил американскую светскую львицу Ким Кардашьян за ее маску для лица, которая якобы помогает выглядеть моложе.

Кардашьян запустила в продажу линейку масок, которые нужно надевать на ночь. Маски якобы подтягивают подбородок и помогают выглядеть моложе. Правда, пользователям Сети они слишком напомнили ту, которую надевали на героя фильма "Молчание ягнят" Ганнибала Лектора, которого воплотил на экранах Энтони Хопкинс.

Актер тоже не обошел вниманием бьюти-тренд. Он приобрел маску и уже примерил ее. 87-летний артист с юмором отметил, что чувствует себя на 10 лет моложе. В конце видео Энтони Хопкинс сделал фирменный жест персонажа Ганнибала Лектора.

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"Спасибо тебе, Ким. Не бойся приходить на ужин", - подписал ролик актер, чем также посмеялся над Ким Кардашян, ведь сделал отсылку к фильму "Молчание ягнят".

Отметим, фильм "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году. Энтони Хопкинс сыграл там роль Ганнибала Лектора. Хотя у актера и было мало экранного времени, однако его игра настолько покорила зрителей и кинокритиков, что в конце концов он стал лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".