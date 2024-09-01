87-летняя Ада Роговцева раскрыла, какие две вещи придают ей жизненных сил: "Это спасение"

Украинская актриса Ада Роговцева раскрыла секрет долгих лет жизни.

Так, по словам артистки, она всю жизнь ведет личные дневники, куда записывает абсолютно все, что произошло каждый день. Ада Николаевна рассказала, что такой ритуал перерастает в длительные размышления над ежедневными ситуациями, выводы которых дают силу двигаться дальше, совершенствуясь каждый день. Вторым секретом долголетия знаменитость назвала чтение, которое тоже, по ее мнению, побуждает к обретению полезных истин.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Что меня спасает до 87 лет – я с детства пишу дневники. Я всегда говорю людям пишите, пишите… Во-первых, ты обращаешься к себе, отношении к своей жизни, как ты прожил день. Ты сосредотачиваешься, ты очищаешься немного, понимаешь, что хорошо, что плохо. Это очень помогает. Так же с книгами. Это спасение. Это человеческое утешение. Писать можно что угодно. Это сосредоточенность на себе: кому я сделал плохое? почему что-то не получилось? На этом я живу – дневники и книги. В книгах есть ситуации, которых у тебя не было или они были. Надо помнить: кто я? чем я могу помочь? что я могу отдать? что у меня лишнее? Всю жизнь веду дневники, они уже в книги перешли, лежат по разным шкафам и ящикам", — поделилась Ада Роговцева в интервью "Говорить Суханов".

Напомним, недавно певица Настя Каменских поделилась советами, как бороться со стрессом на фоне постоянных российских обстрелов Украины.

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