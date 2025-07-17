87-летняя Лариса Кадочникова рассекретила отношения с младшим на 25 лет адвокатом

Лариса Кадочникова

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Звезда "Теней забытых предков", актриса Лариса Кадочникова, которая в начале года попала в громкий скандал из-за отказа говорить на украинском, рассекретила отношения с адвокатом.

Артистка уже длительное время находится в гражданском браке. Избранником звезды стал адвокат по имени Андрей, пишет Oboz.ua. Лариса Кадочникова познакомилась с ним, когда обращалась за помощью в юридических вопросах после смерти ее второго мужа. Нынешний избранник моложе актрисы на 25 лет. Артистка говорит, что он очень красивый, умный, переживает за судьбу Украины. Правда, знаменитость признает, что у него довольно непростой характер.

"Он действительно моложе. Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились. Но он человек непростой - мне вообще по жизни попадаются мужчины с характером", - поделилась артистка.

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Лариса Кадочникова

Пара находится в отношениях уже на протяжении шести лет. Актриса не торопится заключать брак с избранником. Лариса Кадочникова говорит, что с годами поняла, что штамп в паспорте не главное. Актриса больше озадачена тем, что происходит между ними.

"Мы вместе уже шесть лет. Официально пока не оформляли отношений. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте - не главное. Важнее, что происходит в отношениях", - добавила актриса.

Отметим, Лариса Кадочникова была дважды замужем. Первым мужем артистки стал кинорежиссер Юрий Ильенко, с которым она прожила 18 лет в браке и со скандалом развелась. Во второй раз актриса вышла замуж за Михаила Саранчука. Они были вместе в течение 30 лет, вплоть до самой смерти мужа, который ушел из жизни в 2014 году.

Напомним, недавно солист хора "Гомін" Вадим Яценко рассекретил, как начались его отношения с женой. Также дирижер признался, как делал предложение избраннице.

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