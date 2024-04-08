88-летнему Алену Делону через суд запретили распоряжаться имуществом и поместили под усиленную опеку

Соответствующий запрет может продолжаться пять лет, после чего суд снова может продлить режим усиленной опеки.

Легендарный французский актер Ален Делон через суд был помещен под усиленную опеку.

Соответствующее решение было принято в начале апреля во время судебного заседания во французском муниципалитете Монтаржи, пишет Lefigaro. Теперь артист не сможет самостоятельно распоряжаться собственным имуществом. Отмечается, что доходы и собственность Делона перешли в распоряжение опекуна, которого назначили знаменитости, однако его имя скрывают.

Соответствующий запрет на распоряжение собственным имуществом может длиться до пяти лет, после чего суд может его продлить.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Отметим, 88-летний Ален Делон еще в январе попал под защиту суда, когда ему назначили опекуна. Соответствующее решение было принято из-за состояния здоровья актера. Впрочем, Делон, несмотря на опеку, и дальше мог распоряжаться собственным имуществом, за исключением его продажи. Актера поместили под усиленную опеку в результате судебных разбирательств, которые инициировали его дети. Старший сын Делона заявил, что в 2023 году отец мог отпраздновать последнее в его жизни Рождество, а сестру и младшего брата обвинил в том, что те скрывали от него, как действительно чувствует себя актер и результаты его медицинских обследований. Ранее суд лишил детей артиста права на попечительство над ним.

Напомним, в феврале в доме Алена Делона провели обыски. В ходе проверки правоохранители обнаружили у актера 72 единицы огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов.

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