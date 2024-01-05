88-летний Ален Делон подаст иск в суд на сына за его заявление о "последнем Рождестве" отца

Легендарный французский актер Ален Делон был возмущен заявлениями сына Энтони в одном из интервью известному французскому изданию.

Так, сын звезды долгое время в СМИ откровенно рассказывал о тяжелом состоянии отца после двух инсультов. Недавно Энтони Делон признался, что его самому родному человеку трудно смириться со своим "ослабленным состоянием здоровья" и он чувствует себя "униженным". И даже добавил, что это "последнее Рождество" 88-летнего папы.

Ален Делон с сыном / Фото: Associated Press

"Он мало говорит через усталость. Его раздражает, когда мы просим повторить сказанное, потому что его речь не всегда четкая, а голос – тихий", – заявил Энтони Делон о своем отце в интервью Paris Match.

Это послужило причиной раскола в семье. Больной актер не согласен с такими заявлениями. Поэтому через несколько часов после выхода интервью адвокат Алена заявил, что они собираются подать иск в суд за "шокирующую информацию в СМИ". И добавил, что знаменитость "уже не может терпеть заявления Энтони, который постоянно говорит ему, что он старец", пишет the Guardian.

Ален Делон с сыном / Фото: Associated Press

Отметим, еще несколько лет назад сам Ален Делон рассказывал, что при ухудшении состояния его здоровья он уйдет из жизни с помощью эвтаназии. Впрочем, тогда Энтони не поддержал такую идею отца. Зато пообещал быть рядом и поддерживать папу.

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