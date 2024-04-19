88-летний Ален Делон получил от Владимира Зеленского важную награду Украины

Легендарный французский актер Ален Делон получил от президента Украины Владимира Зеленского важную награду.

Главнокомандующий наградил 88-летнюю звезду кино орденом "За заслуги". Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в прямом эфире телеканала TV5 Monde. Отмечается, что Алену Делону вручили важную награду за поддержку Украины в войне, которую враждебно развязала Россия. К слову, получить орден "За заслуги" – это редкий случай для иностранца.

"С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно. Президент Владимир Зеленский вручает Алену Делону орден "За заслуги". Очень редкий и беспрецедентный жест для иностранца", — говорится в сообщении.

Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского

Отметим, Ален Делон с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину и осудил враждебные действия страны-агрессора России. Более того, чтобы выразить слова поддержки украинцам актер впервые за долгое время вышел на публику. Кроме того, Ален Делон брал интервью у Владимира Зеленского, а также читал стихотворение Тараса Шевченко — "Заповіт".

Напомним, недавно Алена Делона поместили под усиленную опеку, из-за которой артист не может распоряжаться собственным имуществом. Соответствующие меры продлятся в течение пяти лет.

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