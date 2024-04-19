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88-летний Ален Делон получил от Владимира Зеленского важную награду Украины

88-летний Ален Делон получил от Владимира Зеленского важную награду Украины

Ален Делон, Владимир Зеленский

Президент наградил звезду орденом "За заслуги".

Легендарный французский актер Ален Делон получил от президента Украины Владимира Зеленского важную награду.

Главнокомандующий наградил 88-летнюю звезду кино орденом "За заслуги". Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в прямом эфире телеканала TV5 Monde. Отмечается, что Алену Делону вручили важную награду за поддержку Украины в войне, которую враждебно развязала Россия. К слову, получить орден "За заслуги" – это редкий случай для иностранца.

"С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно. Президент Владимир Зеленский вручает Алену Делону орден "За заслуги". Очень редкий и беспрецедентный жест для иностранца", — говорится в сообщении.

Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского / ©
Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского

Отметим, Ален Делон с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину и осудил враждебные действия страны-агрессора России. Более того, чтобы выразить слова поддержки украинцам актер впервые за долгое время вышел на публику. Кроме того, Ален Делон брал интервью у Владимира Зеленского, а также читал стихотворение Тараса Шевченко — "Заповіт".

Напомним, недавно Алена Делона поместили под усиленную опеку, из-за которой артист не может распоряжаться собственным имуществом. Соответствующие меры продлятся в течение пяти лет.

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