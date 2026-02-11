- Дата публикации
88-летняя Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Слегла с высокой температурой"
Также артистка почтила память своего покойного сына.
Легендарная украинская актриса Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем.
В своем Instagram 88-летняя артистка делится, что эта зима ей дается тяжело, и не только из-за длительных отключений света. Знаменитость говорит, что весь январь проболела. В частности, актриса подхватила вирус. Когда Ада Роговцева выздоровела, то успела отыграть три спектакля и снова слегла с высокой температурой. Сейчас артистка лечится и постепенно выздоравливает.
"Длинная тяжелая темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой. Очень обидно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу", - поделилась артистка.
А 11 февраля для Ады Роговцевой памятная дата. В этот день сын актрисы мог бы праздновать день рождения. Однако Константина Степанкова не стало 11 июля 2012 года в возрасте 50 лет. Поэтому, в этот день Ада Роговцева поминает сына. В своем Instagram артистка почтила его память.
"Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, - и все же с ним ежесекундно. Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто глубже и глубже прорастает в само существо. Люблю тебя, сын. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", - почтила память сына артистка.
