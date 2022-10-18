88-летняя Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике и ошеломила внешним видом

88-летняя актриса Софи Лорен впервые за длительное время вышла в свет и показала, как выглядит сейчас.

Итальянская актриса появилась на открытии одного из своих ресторанов в Милане. Звезда кино вышла под руку со своим сыном Карло и внуками Витторио и Беатрис.

На 88-летней актрисе был одет роскошный брючный костюм от Giorgio Armani молочного цвета, а также массивные украшения с камнями. Изображение звезда дополнила стильными очками.

Для своего возраста Лорен выглядит просто удивительно, однако в последнее время у актрисы все более заметны проблемы с артритом. Из-за болезни Софи трудно передвигаться самостоятельно и долго стоять на ногах, поэтому все время во время заката ее поддерживали за руку близкие.

В последнее время звезда все реже появляется на виду у публики и много времени проводит на своей вилле в Италии.

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