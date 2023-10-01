89-летняя Софи Лорен после экстренной операции вышла на связь и призналась, как себя чувствует

Известная итальянская актриса и певица Софи Лорен вышла на связь после того, как ее экстренно прооперировали.

К слову, 89-летняя знаменитость поблагодарила поклонников, что те волновались за нее. Актриса поспешила успокоить, что с ней все хорошо. Операция прошла успешно. В настоящее время Лорен необходим отдых. Также артистку ждет длительный курс реабилитации.

"Я благодарю всех за заботу, которую вы проявили ко мне. Мне уже лучше. Теперь нужно пройти курс реабилитации и дать себе спокойно отдохнуть", — говорится в заявлении актрисы, пишет The Independent.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Отметим, недавно Софи Лорен очень сильно напугала своих поклонников. Знаменитость попала в больницу, где ей срочно сделали операцию. Оказалось, с актрисой произошел несчастный случай. Она упала в ванной и сломала бедренную кость. Травма оказалась настолько серьезной, что без хирургического вмешательства не обошлось.

Напомним, недавно голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию. У звезды боевиков была серьезная травма руки.

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